Bij AT5, de lokale omroep van Amsterdam, heerst onder het personeel grote onvrede vanwege het vertrek van adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk. Vanwege een verschil van inzicht met de directie vertrekt Pronk per direct bij de Amsterdamse omroep. De redactie zegt zich ‘journalistiek onthoofd’ te voelen.

Pronk werkte 25 jaar lang bij AT5, waar ze zich opwerkte van redacteur tot adjunct-hoofdredacteur. Onder het personeel is het ongenoegen vanwege het vertrek van Pronk dan ook groot, temeer omdat de omroep al langere tijd geen hoofdredacteur meer heeft.

“Met het in onze ogen onnodige vertrek van de adjunct-hoofdredacteur is er niemand die op dit moment de inhoudelijke koers uitzet, wat voor nu en in de nabije toekomst voor een acuut en zeer zorgelijke situatie op de redactie zorgt”, laat de redactie van AT5 weten aan NH Nieuws.

In een brief aan de Raad van Toezicht van AT5 vragen diverse mediamakers om het ontslag van Pronk te heroverwegen. Ondertekenaars van de brief zijn onder andere Mariëlle Tweebeeke, Jeroen Wollaars, Matthijs van Nieuwskerk en Rik van de Westelaken.

Foto: NH Nieuws