Radio Veronica wordt van de vier Talpa-zenders waarschijnlijk het slachtoffer van de FM-veiling volgend jaar. Dat stellen diverse radiomakers en -kenners in het AD. In de nieuwe veilingregels mag een mediabedrijf straks nog maar drie FM-frequenties hebben. “Het is gewoon een economisch verhaal. Welke zender is het minst rendabel? Dan kom je bij Radio Veronica uit”, zegt Erik de Zwart in de krant.

Evert Bronkhorst van mediabureau Abovo Media deelt die mening. Hij wijst erop dat Radio 10 het goed doet en Radio 538 volgens hem ‘het vlaggenschip’ is van Talpa. “Dat gaan ze nooit skippen. En Sky Radio zit structureel in de top vijf en kost amper wat, want er is alleen muziek en er hoeven geen dj’s te worden betaald. Het ligt voor de hand dat Radio Veronica het kind van de rekening zal zijn. Het is een kleinere zender, met de minste luisteraars en een hoog kostenplaatje.”

Verkopen

Een andere optie voor Talpa Network is om Radio Veronica te verkopen aan een andere partij. “Als ze Veronica te koop zetten, krijgt dat wel een nieuwe eigenaar”, verwacht radiomaker Arjan Snijders, die tevens de podcast ‘Dit was de Radio’ maakt. Hij stelt dat Veronica voor radiomakers ‘een te leuk merk is om te laten afsterven’.

Radio Veronica wil in het AD niet reageren, om ‘de concurrentie niet in de kaarten te laten kijken’. Er loopt overigens nog een rechtszaak tegen het besluit van de minister om de FM-frequenties te gaan veilen. De uitspraak in die zaak volgt later deze maand.