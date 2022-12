Nieuwslezer Clemens Peters is vrijdag zijn nieuwsbulletin om 7:00 uur begonnen zonder tekst. “Ik ben nog even aan het wachten op mijn collega, want als het goed is komt hij me elk moment het bulletin brengen. Ik heb het op dit moment niet bij me, dus ik kan nu ook niet vertellen wat het nieuws is. Een ogenblik geduld alstublieft”, zei Clemens in het bulletin dat onder meer op de regionale radiozenders te horen was.

Luister terug hoe het klonk:

“Dat is toch merkwaardig. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat de nieuwslezer zijn bulletin niet heeft”, zei de presentatrice op de regionale zender Radio M Utrecht. “Dit was een heel bijzonder bulletin. Niet alleen was het bulletin nog niet af, maar het was ook een heel kort bulletin. Het is nog nooit zo kort geweest.”

Het is niet duidelijk waardoor het misging en Clemens zijn bulletintekst niet op tijd had.

Foto: NPO Radio 2