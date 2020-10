Radio Veronica staat zondag in het teken van dierendag. Het radiostation zendt van 10:00 uur tot 18:00 uur honderd hits uit met in de naam van de artiest óf in de titel van de song een dier tijdens de speciale Top Hond-erd.

“In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight” en “You would not believe your eyes, if ten million fireflies, lit up the world as I fell asleep” (Owl City): teksten uit grote hits waarin gezongen wordt over dieren en voorbij komen in de Top Hond-erd. Er zijn niet alleen nummers met dieren in de titel maar ook platen van artiesten met een dierlijke artiestennaam zijn te horen zoals Snoop Dogg, Peter Fox en Racoon.

Jasper de Vries bijt zondagochtend het spits af: “Van Three Little Birds van Bob Marley tot Domino Dancing van de Pet Shop Boys: het is bijna niet te bevatten hoeveel artiestennamen en titels een link hebben met een dier. Daarom zenden we deze beestachtig goede Top Hond-erd uit, waarmee we alle dieren in het zonnetje zetten. Ik voel mij nu al uitgelaten om deze lijst te presenteren!”

Jasper de Vries presenteert het eerste deel van de lijst tot 12:00 uur. Marisa Heutink neemt het stokje van hem over tussen 12:00 uur en 15:00 uur, waarna Silvan Stoet tot 18:00 uur de finale presenteert.