Qmusic heeft heeft een update aan het jinglepakket gekregen van producent Brandy. De ‘imaging-update’ bestaat uit nieuwe jingles die andere tempo’s en sounds hebben dan het basispakket.

In een reactie zegt Brany Jingles over de nieuwe jingles: “De nieuwe jingles hebben andere tempo’s en sounds, dat verhoogt de functionaliteit voor de dj’s en zorgt voor strakkere overgangen. Iets wat uiteraard bijzonder belangrijk is voor een hitstation.”

Vorig jaar was er een grote update van de joingles. Toen veranderde de slogan naar ‘Q Sounds Better With You’.

Foto: Qmusic