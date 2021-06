Radio Veronica is vandaag een campagne gestart om de nieuwe koers en programmering onder de aandacht te brengen. Nu Rob Stenders de nieuwe zendermanager is wordt de pay-off ‘WE. LOVE. MUSIC’ en is er een andere muziekkoers ingezet, vooral door het aanbod uit te breiden. Eerder werd ook al de vormgeving vernieuwd.

Er is een tv-commercial, online videoserie en een abri-campagne in het teken van de liefde voor muziek. Caroline Will, Brand Director: “Vanaf vandaag staat de liefde voor muziek centraal bij Radio Veronica. De invloed van muziek op je gevoel hebben we in een online videoserie en tv-commercial op een hele bijzondere manier vastgelegd door de dj’s carte blanche te geven in een platenzaak en ons mee te nemen in hun muzikale avontuur.”

Commercial

In de nieuwe commercial struinen Rob Stenders en Caroline Brouwer door een platenzaak en vertellen zij aan de hand van muziek die ze tegenkomen wat deze platen voor hen betekenen. Niet alleen Rob en Caroline zijn in deze nieuwe tv-commercial te zien, ook is er een kleine rol voor zanger Danny Vera. Later wordt een zelfde commercial uitgerold met het team van de Veronica Inside Ochtendshow. Van de commercial met Rob Stenders en Caroline Brouwer zijn twee varianten, waarvan één is ingesproken door Lex Harding.