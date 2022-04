Radio Veronica staat vanaf morgen tot en met zondag 17 april in het teken van een nieuwe lijst: ‘Streaming Top 1500’. Een week lang zijn de meest gestreamde Veronica klassiekers, platen die er al waren toen het streamingtijdperk rond 2010 startte, te horen.

“Het is een mooi lijstje geworden. We wilden weten of de Veronica klassiekers, die er al waren toen streamen de standaard werd, er nog een beetje toe doen. En zo te zien doen ze dat. Maar in een heel andere volgorde dan we verwacht hadden. Daarom hebben we er maar een extra lange lijst van gemaakt”, aldus dj en zendermanager Rob Stenders.

Waar ‘Bohemian Rhapsody’ in 2021 net niet de top 3 wist te behalen in ‘De Top 1000 Allertijden’ van Radio Veronica, is het nummer in de ‘Streaming Top 1500’ de winnaar met ruim 1,7 miljard streams alleen al op Spotify. Queen is tevens de meest genoteerde artiest in de lijst, met maar liefst vier plekken in de top 20.

Het is de eerste keer dat een Nederlandse radiozender door middel van streamingcijfers een klassiekerslijst samen heeft gesteld. De lijst is hier te bekijken.