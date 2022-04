Marieke Elsinga stopt tijdelijk met de ochtendshow ‘Mattie & Marieke’ op Qmusic. Dit bracht ze vanmorgen zelf naar buiten via een audioboodschap in de ochtendshow. Ze moet even wat rust nemen.

Het afgelopen jaar was voor Marieke pittig. Ze maakte samen met Peter R. de Vries RTL Boulevard op de avond dat hij vermoord werd. Naast het presenteren van Boulevard is ze ook in ‘I Can See You’re Voice’ te zien. De programma’s maakt ze allemaal naast het presenteren van de ochtendshow van Qmusic.

Marieke vanochtend in een audiobericht: “Ik krijg heel vaak de vraag ‘hoe hou je dat vol? Dat je radio maakt én televisie’. Mijn antwoord is dan altijd: ‘ik vind het gewoon het allerleukste om te doen.’ Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen, zodat ik over twee jaar nog steeds kan zeggen dat ik dit het allerleukste vind om te doen. Daarom ga ik de komende tijd even geen radio maken.”

Het audioappje van Marieke:

‘Trein blijft rijden’

Collega Mattie Valk noemde het tijdelijke vertrek van Marieke ‘best wel lastig’. “Dat is nog niet eens vanwege het programma, want dat gaat gewoon door. Marieke is ook een heel goede vriendin van me en je wilt toch dat het goed gaat met je vrienden. Ik word soms gek van d’r, maar ik ben ook gek op d’r. Ik dacht wel even: potverdikke, wat kut. Maar deze trein blijft wel rijden.”

Hoe lang de break van Marieke gaat duren, is niet duidelijk. De rest van het team blijft de ochtendshow maken op Qmusic. Ook haar tv werk ligt momenteel stil.

Foto: Qmusic