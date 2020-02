Menno de Boer trad in het voorjaar van 2018 aan als nieuwe programmadirecteur van Radio 538. Luttele weken daarna kondigde Edwin Evers zijn vertrek bij de zender aan. “Het was wel pittig. Om nou te zeggen dat het makkelijk was, nee”, blikt Menno terug in de podcast ‘Onder Elkaar’ van Lex Gaarthuis.

Menno moest wennen aan zijn nieuwe baan als radiodirecteur, ook al had hij jaren eerder een soortgelijke functie bij SLAM!FM gehad. “Edwin Evers vind en vond ik zo’n goede radiomaker en heel erg passen bij Radio 538. Ik kwam daar als nieuwe radiodirecteur en moest in een keer met Edwin het gesprek aangaan over het beëindigen van zijn waanzinnige ochtendshowcarrière bij Radio 538. Daar moest ik wel even in groeien.”

Opvolger klaargestoomd

De opvolging in de ochtend van 538 – Frank Dane – werd al ruim voor het vertrek van Evers klaargestoomd. “Dat is een heel erg mooi proces geweest”, zegt Menno. “Frank Dane had een heel radioteam om zich heen verzameld waar hij super goed mee klikt, zowel inhoudelijk en als mens. We hebben erover gesproken, hoe zijn show moet worden. Dat is een van de leukste dingen van dat jaar geweest.”

De nieuwe ochtendshow van Frank lijkt in veel opzichten op die van Evers. “We wilden luisteraars van Edwin Evers een soort ‘zachte landing’ te geven. Dat is niet de meest spannende, maar wel een heel belangrijke”, vertelt Menno. De radiodirecteur zegt dat de ochtendshow nog continue in ontwikkeling is. “We houden de vinger aan de pols. Ieder heilig huisje moet je soms bekijken.”

Marktaandelen

Critici voorspelden dat het marktaandeel van Radio 538 zou instorten na het vertrek van Edwin Evers. De zender heeft wel iets ingeleverd, maar van sterke dalingen is geen sprake. “Het is spannend, maar ik ben heel blij met waar we nu staan”, zegt Menno. “We zijn de winkel plek voor plek aan het verbouwen, terwijl ‘ie open is.”

Foto: William Rutten