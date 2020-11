De landelijke radiostations in Nederland sluiten zich aan bij Radioplayer Worldwide. Deze samenwerking, waarin inmiddels 14 landen aan meedoen, zorgt ervoor dat de Europese radiosector samen onderhandelt met autofabrikanten, zodat de traditionele radiostations ook in moderne auto’s goed vindbaar blijven.

Doordat steeds meer auto’s aangesloten zijn op internet, krijgen radiostations in het dashboard concurrentie van streamingdiensten, podcasts en online radiostations. Door samen te werken hopen ze dat het beter lukt om een belangrijke en zichtbare plek in auto’s te behouden.

“Radioplayer is het door radiostations beheerde internationale platform (WRAPI) waar de zenders hun metadata (stations-informatie, logo’s, streams, podcasts etc.) beheren”, laat het samenwerkingsverband van landelijke radiostations op het gebied van digitale radio weten. “Deze internationale Radioplayer datafeed voedt ‘hybride’ radio interfaces in tal van automerken, waaronder Audi en VW. De smart devices in deze auto’s switchen automatisch tussen DAB+, FM en streaming, zodat luisteraars hun favoriete stations op elke mogelijke manier kunnen ontvangen (zonder app). Al bijna 1 miljoen auto’s in Europa zijn voorzien van metadata via de Radioplayer API.”

In het Verenigd Koninkrijk begonnen de radiostations meer dan tien jaar geleden al met samenwerken, omdat ze de groeiende concurrentie in auto’s zagen aankomen. In Nederland kwam een dergelijke samenwerking tot op heden nog niet van de grond, tot dit internationale initiatief, dat overigens voortkomt aan de Britse Radioplayer. Tot op heden deden er elf landen mee; naast Nederland, hebben ook Frankrijk en Zweden aangekondigd zich hierbij aan de sluiten.