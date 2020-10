Giel Beelen gaat een wekker kopen zodat hij op tijd wakker is voor zijn programma op NPO Radio 2. Vanochtend was hij voor de tweede keer te laat. “Ik heb me vreselijk verslapen en daar baal ik ontzettend van. Misschien heb ik dit nieuwe tijdstip toch een beetje onderschat”, zegt Giel in een reactie op Instagram.

Even na vier uur belde Rick van Velthuysen naar de dj, maar de telefoon werd niet beantwoord. Vervolgens maakte Rick twee uur extra radio. “Ik was tot gisteravond laat bezig met het programma, de podcast en ik wilde ‘Met Het Oog Op Morgen’ nog even luisteren”, zegt Giel. “Dus veel te laat gaan slapen. Dat ga ik aanpassen en ik zal een wekker gaan kopen.”

De Radio 2-dj baalt ervan dat het beeld is ontstaan dat hij zijn programma niet belangrijk zou vinden. “Mensen die me kennen, weten dat ik door en door radio ben en dat ik dit tijdstip graag wil, omdat ik het zo mooi vind.”

BNNVARA gaf eerder aan dat de telefoon van Giel stuk was en dat hij zich verslapen heeft.