Het afscheidsgesprek tussen Eva Hermans-Kroot en Mattie Valk in de Qmusic-ochtendshow ‘Mattie & Marieke’ is door een vakjury verkozen tot ‘Het Radiomoment van het Jaar 2024’. Dat is zojuist bekendgemaakt in een speciale uitzending van het radioprogramma ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Mattie Valk werd onderscheiden voor een gesprek met Eva Hermans-Kroot, dat hij vlak voor Eva’s dood met haar had waarin ze afscheid namen van elkaar. Op 30 november overleed Eva. De afgelopen jaren gaf ze in de media een optimistische stem aan jongeren met kanker. Sinds augustus 2021 was ze met grote regelmaat te horen bij Mattie & Marieke. Volgens de jury van ‘Het Radiomoment van het Jaar 2024’ is het gesprek tussen Mattie en Eva “het meest indrukwekkende fragment van afgelopen jaar”. Juryvoorzitter Ron Vergouwen: “In het bestaan van deze onderscheiding was de jury het nog nooit zo met elkaar eens als deze editie. De onderscheiding is behalve voor de programmamakers óók zeker een blijvend applaus voor Eva.” Jurylid Gijs Staverman: “Mooi, ontroerend en betrokken. Je wordt als luisteraar meegenomen door Eva en Mattie. Het raakt mij omdat je voelt wat deze ziekte teweeg brengt. Ik vond het moedig en dapper om zo’n gesprek te voeren op de radio.”

In een reactie op het winnen van de prijs laat Mattie Valk weten: “Wij hebben dat gefaciliteerd en ik ben heel erg trots dat mensen dat een mooi laatste gesprek vonden. Ik neem dat persoonlijk mee, maar niet zo zeer als maker. Dat komt echt; Eva heeft het gedaan, die is de bron van dit alles.”

Dit is de Top 10 van 2024:

Laatste gesprek met Eva Hermans-Kroot (Qmusic) Dolf Jansen en Vera van Zelm over grensoverschrijdend gedrag De Zelfmoordshow – Tim op het Broek in gesprek met zijn moeder (KINK) Telefoonprank met Jasper Demollin loopt uit de hand (Radio 538) Astrid Holleeder en dochter Miljuschka over veiligheid (Qmusic) Wijnand Speelman neemt afscheid van vriend Anjo (NPO 3FM) Achtjarige Finn belt midden in de nacht naar de radio (NPO Radio 1) Minister Fleur Agema reageert fel op kritische vragen van Liesbeth Staats (BNR) Dean van het Laar verslaat chaos bij de Olympische zeilfinale (NPO Radio 1) Laatste commentaar Andy Houtkamp bij goud Sifan Hassan (NPO Radio 1)

Het Radiomoment van het Jaar 2024 werd verkozen door een jury die bestond uit radio-dj’s en presentatoren: Nellie Benner (NPO 3FM), Evelien de Bruijn (NPO Radio 2), Frank van ‘t Hof (Radio Veronica), Ingrid Jansen (100% NL), Astrid Kersseboom (NPO Radio 1), Quincy Kompier (NPO FunX), Stefan Koren (KINK), Carine Lacor (NPO Klassiek), Kai Merckx (JOE), Felix Meurders (NPO Radio 5), Julia van Reyendam (Radio 538), Gijs Staverman (Radio 10), Joost Swinkels (Qmusic), Iwan Verrips (BNR Nieuwsradio) en Jarno van der Wielen (SLAM!). Onder leiding van Ron Vergouwen beoordeelde de jury de fragmenten van 2024.

Foto: MAX