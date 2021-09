China-correspondent Sjoerd den Daas is tijdens een live gesprek op NPO Radio 1 opgehaald door de autoriteiten en in quarantaine geplaatst. “Excuses aan de Radio 1-luisteraar die op het puntje van z’n stoel zat bij verhaal over Kerry’s bezoek aan China”, zegt de correspondent op Twitter. “Ik moest het gesprek afbreken omdat er een team goed ingepakte vrienden voor de deur stond. Iemand op de vlucht van Amsterdam naar Shanghai, drie rijen achter mij, testte positief.”

De correspondent zat al in verplichte thuisquarantaine vanwege zijn reis naar Nederland. Maar nu er in zijn vliegtuig iemand positief testte, gelden andere procedures. “Dan val je in de categorie ‘close contacts’ en is dit wat je in China te wachten staat: je krijgt een uurtje om je spullen te pakken en mag het quarantainehotel via de nooduitgang verlaten, waar de ambulance wacht.” Vervolgens werd hij naar een quarantainehotel gebracht.

“Het is de prijs die in China betaald wordt, in de ogen van Peking de enige manier om het land ‘schoon’ te houden ten tijde van besmettelijker covid-varianten waartegen vaccins van Sinovac en Sinopharm maar beperkt soelaas bieden. Een prijs die overigens vooral wordt betaald door al die mensen die voor kortere of langere tijd in lockdown worden vastgezet. Vastzitten, op kleinere schaal. Eerst in Wuhan, later in andere delen van het land. Door al die Chinezen die geen paspoort meer krijgen/mogen verlengen.”

In quarantainefaciliteit #2 geldt een strenger regime: tenminste twee uur van tevoren chloortabletten in het toilet gooien bijvoorbeeld, om mogelijke spoortjes van covid te neutraliseren. En iemand die de lucht en vloeren op de gang elk uur ‘ontsmet’, bijvoorbeeld. pic.twitter.com/mT9CsRF844 — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) September 3, 2021

De correspondent moet ook een contract tekenen. “Een carte blanche voor de autoriteiten om alle testen uit te voeren die men maar nodig acht. En waarin je belooft niet weg te lopen. Dat laatste was ik overigens niet van plan.” Zijn tweets sluit Sjoerd luchtig af. “#ookwerkenbijdeNOS”.