‘Bert op 5’, het middagprogramma van NPO Radio 5, is vandaag voor de duizendste keer te horen. Het jubileum wordt gevierd met een aantal luisteraars in de tuin van het Radiohuis in Hilversum, het pand waar de studio gevestigd is.

Bert Kranenbarg begon in januari 2017 met de presentatie van het nieuwe Radio 5-programma, dat op werkdagen van 16:00 tot 18:00 uur te horen is. “De kop is eraf, maar het is nog lang niet klaar”, zegt Bert. “Het is iedere dag een feest om ‘Bert Op 5’ te maken. Ons programma wordt goed beluisterd en hoog gewaardeerd.”

Bert, die eerder jarenlang op NPO Radio 2 programma’s presenteerde, zegt zich thuis te voelen bij Radio 5. “De zender past me als een ouwe jas. Ik kan hier helemaal mezelf zijn en onze luisteraars zijn echt blij met wat we doen en laten dat iedere dag weer weten. Ik hoop nog jarenlang door te mogen gaan voor KRO-NCRV op NPO Radio 5.”

Vrijdageditie geschrapt

25 luisteraars mogen vanmiddag het jubileum bijwonen in de tuin van het Radiohuis. De groep was afgelopen zomer ‘vakantieverslaggever’ in het middagprogramma. Zo onderzochten de luisteraars, allen in verschillende landen, het prijsniveau op hun vakantiebestemming. Dat deden ze door koffie en ijs met elkaar te vergelijken.

De duizendste aflevering van het middagprogramma zou overigens al veel eerder zijn geweest, als de NPO in het najaar van 2018 de vrijdageditie niet had geschrapt. ‘Bert op 5’ moet sindsdien op vrijdagen plaatsmaken voor SterrenNL, een besluit waar Bert Kranenbarg woest over was.

Foto: Jasper Zwartjes | Radio 2