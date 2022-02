Op NPO Radio 1 is vanaf komende vrijdag veel aandacht voor de Olympische Spelen. ‘Langs de Lijn’ (in het weekend) en ‘Langs de Lijn Omstreken’ (doordeweeks) staan grotendeels in het teken van het sportevenement. Op de momenten dat er geschaatst wordt, is ‘RadiOlympia’ te horen, in plaats van de regulering programmaring van Radio 1.

Wie ‘RadiOlympia’ presenteert is afhankelijk van het schaatsonderdeel. “Presentatoren Robbert Meeder en Ghislaine Plag nemen in RadiOlympia het schaatsprogramma voor hun rekening. De analyses zijn van Annouk de Rijk, Mark Tuitert, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma. Het shorttrackdeel wordt gepresenteerd Tom van ‘t Hek en Jurgen van den Berg met daarin analyses van Dave Versteeg en Sanne van Kerkhof. Het commentaar bij beide sporten komt van Sebastiaan Timmerman”, laat de NPO weten.

Naast de speciale uitzendingen is er binnen de normale programma’s van Radio drie keer per dag een olympische update met Gio Lippens te horen: 7:30, 12:30 en 17:30 uur.

De Olympische Spelen vinden plaatsen in de Chinese stad Peking, waar het zeven uur later is dan in Nederland. Er wordt daardoor, vanuit onze tijdzone gezien, in de nacht, de ochtend en de eerste helft van de middag gesport. Het schaatsen vindt altijd overdag plaats.

