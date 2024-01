De luistercijfers over de maand december laten een record marktaandeel van 20,3 procentpunt zien voor NPO Radio 2. Vorige week werd al duidelijk in de weekcijfers dat er veel geluisterd is, NPO Radio 2 haalde een marktaandeel van 41,1 procentpunt. Nu er ook een maandcijfers is, is dat makkelijker te vergelijken met het verleden, toen luistercijfers nog maandelijks gerapporteerd werden. In december 2019 haalde de publieke zender het hoogste aandeel tot nu toe met 19,0 procentpunt. Daar gaan ze nu overheen.

Opmerkelijk is ook dat Radio 2 goed scoort in alle leeftijdsgroepen. Zowel bij 20-49 jaar als 25-67 jaar staat de zender bovenaan. Daarnaast zijn ook de cijfers per dag te zien. Het marktaandeel piekte boven de 50 procent op Oudjaarsdag.

Bron: Audify

Ook Radio 10 scoort goed, met een maandcijfer van 12,3 procentpunt in december. Qmusic is nog net derde met 11,2 procentpunt. Sky Radio scoort met de kerstmuziek een vierde plek met 10,8 procentpunt.

De cijfers van NPO 3FM met Serious Request zijn wat minder rooskleurig over de hele maand bekeken. De publieke popzender komt uit op 2,3 procentpunt. Daarmee scoort het lager dan 100%NL (2,7 procentpunt) en JOE (2,9 procentpunt).

De best beluisterde dag op de radio was 18 december, toen er gemiddeld 100 minuten geluisterd werd naar radio.

Foto: Laurensvanheerde – Creative Commons 4.0 by