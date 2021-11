Is er dit jaar weer publiek welkom bij de Top 2000? Of wordt het, net als vorig jaar, een editie zonder gasten in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum? NPO Radio 2 wil de knoop erover nog niet doorhakken. “ We hebben besloten om het besluit daarover zo ver mogelijk voor ons uit te duwen, omdat ik vooral wil voorkomen dat mensen welkom zijn, en een paar dagen voor het festijn die tickets terug moeten halen”, zegt zendermanager Peter de Vries in BM Talk.

Door de coronapandemie was er de afgelopen editie geen publiek welkom bij de Top 2000. In plaats daarvan stonden er beeldschermen in het café. “Ik denk wel dat we kunnen constateren dat de beeldschermen een waardevolle toevoeging waren”, vindt Peter. “Dus ik zoek wel naar een hybride vorm van de Top 2000 met en beeldschermen en publiek. Maar ik hoop natuurlijk dat we weer bezoek mogen ontvangen.”

Zwaar jaar

In BM Talk blikt Peter ook al terug op 2021. “Het was een zwaar jaar. Met het vertrek van Rob Stenders, maar ook het wegvallen van Ruud de Wild. De inschatting was dat hij voor drie maanden eruit was, maar het werden er zeven. Dat is best een behoorlijke storm, waar de hele zender last van heeft gehad. Maar als je alles bij elkaar optelt, hebben we het best goed gedaan.”

Dat Radio 2 het marktleiderschap heeft verloren aan Qmusic, verbaast Peter niet. “De luistercijfers zijn golfbewegingen. Q zit nu op de hoogste golf. Ik denk ook dat dat terecht is, ze toen het fantastisch. Q heeft een ijzersterke line-up en iedereen heeft er de juiste focus te pakken.”

Bekijk hieronder het gesprek terug:

Foto: NPO Radio 2 | Raymond van Olphen