Journalist Mark Koster verliest per direct de mediarubriek in het programma ‘WNL Op Zaterdag’ op NPO Radio 1. Aanleiding is het kritische onderzoek dat Mark doet voor het platform Follow The Money naar de publieke omroep. In het eerste artikel stelt hij dat ‘het omroepbestel wankelt’ en de NPO alle macht over de omroepen heeft overgenomen.

Mark meldde gisteren op Twitter dat hij per direct van de rubriek in het Radio 1-programma is gehaald. Bert Huisjes, directeur van WNL, bevestigt dat vandaag tegenover Villamedia. “Ik heb Mark Koster inderdaad gevraagd om gedurende zijn onderzoek en publicaties naar de NPO en omroepen voorlopig een stap terug te doen als mediadeskundige in de programma’s van WNL.”

In de mediarubriek op Radio 1 bespreekt Mark samen met presentatrice Margreet Spijker het medianieuws van afgelopen week. “Met zo’n aangekondigde omvangrijke publicatiereeks is het journalistiek ongemakkelijk om het hier niet over te hebben. En om het er wekenlang wel over te hebben, zou betekenen dat we de bevindingen en beschrijvingen onderschrijven”, aldus WNL-directeur Huisjes bij Villamedia.

Foto: RadioFreak.nl