Illegale FM-piraten hebben vorig jaar tot vier keer toe voor storingen in de communicatie van het luchtverkeer in Nederland gezorgd. Dat meldt Agentschap Telecom (AT) in het jaarverslag over 2019. De toezichthouder kondigde eind vorig jaar al aan illegale FM-piraten nog harder aan te willen pakken.

In totaal ontving Agentschap Telecom vorig jaar 25 luchtvaart gerelateerde storingsmeldingen. De meldingen kwamen vooral van Lucht Verkeersleiding Nederland en Eurocontrol in Maastricht. “De illegale omroep maakt veel kapot”, schrijft het AT.

De toezichthouder: “De illegale omroep veroorzaakte in 2019 niet alleen hinder en storing, maar ook fysieke en maatschappelijke schade. Dat komt onder andere doordat illegale omroepen inbreken op legale zendmasten, hoogspanningsmasten, natuurgebieden en straatmeubilair in de publieke ruimte, om daar hun apparatuur in te plaatsen en elektriciteit te stelen.”

Andere zenders wegdrukken

Een illegale radiozender kan niet alleen voor een verstoring in de communicatie van het luchtverkeer zorgen, maar drukt in sommige gevallen ook legale zenders als NPO Radio 2 of Radio 538 weg. Het AT presenteerde eind vorig jaar een nieuw sanctiebeleid, waarin vaker hogere boetes worden opgelegd.

Illegaal uitzenden is ook helemaal niet nodig, stelt de toezichthouder. “In Nederland kan voor weinig geld via internet met programma‚Äôs de hele wereld worden bereikt”, zegt de toezichthouder, wijzend op een vergunning voor een evenementenzender of middengolfomroep.

