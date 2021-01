Qmusic laat de uitreiking van de Top 40 Awards op 27 januari ondanks corona gewoon doorgaan. In Studio 21 in Hilversum treden onder andere Di-rect, Davina Michelle en Racoon live op. Publiek is er niet bij, de show is te volgen via de website en app van Qmusic.

Dj Domien Verschuuren reikt prijzen uit voor Beste Nieuwkomer, Grootste Hit en Beste Artiest. Alle awards worden toegekend op basis van de prestatie van de artiesten en tracks in de Top 40 over het hele jaar 2020.

Sinds de Top 40 bij de radiozender zit worden de meest succesvolle artiesten van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet tijdens de Top 40 Awards. Eerder sprak Qmusic de ambitie uit de Awards uit te willen bouwen tot een show als de TMF Awards.

Publieksprijzen

Er worden ook publieksprijzen uitgereikt, waar vanaf nu op gestemd kan worden op de website van Qmusic. Het gaat om de categorieën Beste Corona Soundtrack, Beste Alarmschijf, Beste Nederlandse Live Act en Beste Internationale Live Act. Onder de Nederlandse genomineerden bevinden zich Snelle, Maan, Danny Vera, Miss Montreal, Di-rect en Davina Michelle.