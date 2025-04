Het verschil tussen marktleider Qmusic en de nummer 2, NPO Radio 2, is nog maar 0,1 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 16. Qmusic levert 0,8 procentpunt in, terwijl er bij Radio 2 de helft afgaat.

In week 16 zijn er weinig grote verschuivingen. Radio 538 en Sky Radio krijgen er het meeste marktaandeel bij: beide plussen 0,4 procentpunt. Radio 10 en 100% NL krijgen er allebei 0,3 procentpunt bij.

Op 538 en 100% NL is sinds vorige week een themalijst te horen, met de beste muziek van Nederlandse bodem. Hoewel het marktaandeel iets toeneemt, zorgt de themaweek vooralsnog niet voor een enorme stijging van de luistercijfers van beide stations.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 16

2025 Week 15

2025 Week 16

2024 01. Qmusic 11.6 % 12.4 % 0.8 11.8 % 0.2 02. NPO Radio 2 11.5 % 11.9 % 0.4 13.6 % 2.1 03. Radio 538 9.6 % 9.2 % 0.4 9.5 % 0.1 04. NPO Radio 5 8.7 % 8.5 % 0.2 7.4 % 1.3 05. NPO Radio 1 8.4 % 8.6 % 0.2 7.8 % 0.6 06. Sky Radio 6.8 % 6.4 % 0.4 8.6 % 1.8 07. Radio 10 6.7 % 6.4 % 0.3 9.4 % 2.7 08. RPO Radio 5.7 % 5.8 % 0.1 % 09. JOE 5.5 % 5.3 % 0.2 4.2 % 1.3 10. 100% NL 3.8 % 3.5 % 0.3 3.7 % 0.1 11. Radio Veronica 3.8 % 3.7 % 0.1 1.8 % 2 12. E Power 3.2 % 3.7 % 0.5 3.2 % = 13. Radio 10 extra* 1.9 % 1.8 % 0.1 1.5 % 0.4 14. NPO 3FM 1.9 % 1.8 % 0.1 2.0 % 0.1 15. NPO Klassiek 1.9 % 1.8 % 0.1 1.5 % 0.4 16. Qmusic extra* 1.2 % 1.1 % 0.1 0.8 % 0.4 17. SLAM! 1.1 % 1.1 % = 1.2 % 0.1 18. KINK 0.8 % 0.9 % 0.1 0.5 % 0.3 19. Radio 538 extra* 0.8 % 0.8 % = 1.0 % 0.2 20. Qmusic Limburg 0.7 % 0.7 % = 0.4 % 0.3 21. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.8 % 0.1 0.8 % 0.1 22. NPO Soul & Jazz 0.5 % 0.5 % = % 23. NPO Sterren NL 0.5 % 0.6 % 0.1 % 24. Veronica extra* 0.4 % 0.3 % 0.1 0.0 % 0.4 25. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.3 % 0.1 26. Grand Prix - Sport Radio 0.4 % 0.4 % = % 27. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 28. Sublime 0.3 % 0.4 % 0.1 0.5 % 0.2 29. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 30. SLAM! extra* 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 31. Radio Noordzee 0.2 % 0.2 % = % 32. AAS Network 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 33. NPO Campus Radio 0.1 % 0.1 % = % 34. KINK extra* 0.1 % 0.2 % 0.1 0.1 % = 35. Decibel 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 36. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % 37. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, JOE, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio en Veronica extra zenders Dalers BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio en Sublime Gelijk 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 15

2025 Week 16

2024 01. NPO Radio 5 584 587 3 175 409 02. NPO Radio 2 311 330 19 123 188 03. NPO Radio 1 300 333 33 90 210 04. NPO Klassiek 289 246 43 91 198 05. Radio 10 219 214 5 108 111 06. Radio 538 218 202 16 87 131 07. NPO Soul & Jazz 209 170 39 08. Qmusic 204 226 22 88 116 09. Radio Veronica 199 204 5 73 126 10. KINK 187 202 15 69 118 11. 100% NL 166 155 11 75 91 12. JOE 157 159 2 69 88 13. RPO Radio 142 142 = 14. E Power 137 150 13 63 74 15. Sky Radio 133 141 8 74 59 16. NPO 3FM 122 119 3 72 50 17. SLAM! 119 106 13 70 49 18. Qmusic Limburg 118 137 19 41 77 19. NPO Sterren NL 115 131 16 20. Radio 10 extra* 115 113 2 66 49 21. Sublime 103 179 76 106 3 22. Radio 10 Brabant 95 96 1 73 22 23. Qmusic extra* 94 80 14 47 47 24. NPO Campus Radio 86 90 4 25. Radio 538 extra* 76 93 17 66 10 26. Veronica extra* 75 59 16 27 48 27. Grand Prix - Sport Radio 73 82 9 28. Radio Noordzee 73 114 41 29. BNR Nieuwsradio 63 75 12 49 14 30. Decibel 61 62 1 32 29 31. 100%NL extra* 58 47 11 15 43 32. Sky Radio extra* 48 49 1 34 14 33. 4EVER49 Radio 43 19 24 34. KINK extra* 42 77 35 125 83 35. SLAM! extra* 40 32 8 22 18 36. AAS Network 18 17 1 5 13 37. Mediahuis Radio extra* 8 6 2 48 40 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders Dalers BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime Gelijk RPO Radio

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 15

2025 Week 16

2024 01. Qmusic 4.657.842 4.489.482 168.360 4.192.779 465.063 02. Sky Radio 4.210.187 3.725.213 484.974 4.277.733 67.546 03. Radio 538 3.626.846 3.741.597 114.751 3.652.756 25.910 04. RPO Radio 3.291.626 3.322.690 31.064 05. NPO Radio 2 3.036.502 2.954.225 82.277 2.988.866 47.636 06. JOE 2.868.262 2.751.852 116.410 2.175.976 692.286 07. Radio 10 2.526.478 2.456.021 70.457 2.831.861 305.383 08. NPO Radio 1 2.299.961 2.128.099 171.862 2.119.739 180.222 09. E Power 1.905.551 2.013.320 107.769 1.903.723 1.828 10. 100% NL 1.893.605 1.867.426 26.179 1.785.387 108.218 11. Radio Veronica 1.577.722 1.474.042 103.680 1.086.190 491.532 12. Radio 10 extra* 1.364.749 1.307.516 57.233 1.113.510 251.239 13. NPO 3FM 1.261.454 1.211.861 49.593 1.126.805 134.649 14. NPO Radio 5 1.222.352 1.189.692 32.660 1.133.622 88.730 15. Qmusic extra* 1.044.748 1.112.308 67.560 994.815 49.933 16. BNR Nieuwsradio 947.122 928.340 18.782 580.298 366.824 17. Radio 538 extra* 843.594 664.776 178.818 759.076 84.518 18. SLAM! 763.354 839.389 76.035 678.209 85.145 19. Sky Radio extra* 676.132 636.853 39.279 596.073 80.059 20. AAS Network 610.689 687.376 76.687 497.856 112.833 21. NPO Klassiek 527.610 598.940 71.330 501.672 25.938 22. Qmusic Limburg 509.564 441.487 68.077 350.787 158.777 23. Veronica extra* 463.296 454.381 8.915 108.413 354.883 24. SLAM! extra* 415.330 454.967 39.637 266.146 149.184 25. Grand Prix - Sport Radio 402.710 362.857 39.853 26. KINK 356.936 346.455 10.481 342.393 14.543 27. NPO Sterren NL 351.913 374.305 22.392 28. Mediahuis Radio extra* 342.349 214.630 127.719 121.754 220.595 29. 100%NL extra* 319.649 297.360 22.289 160.343 159.306 30. Radio 10 Brabant 273.161 239.194 33.967 261.964 11.197 31. Sublime 217.688 195.906 21.782 261.763 44.075 32. NPO Soul & Jazz 208.273 221.027 12.754 33. Radio Noordzee 173.127 134.177 38.950 34. KINK extra* 143.468 182.614 39.146 50.958 92.510 35. NPO Campus Radio 110.695 115.903 5.208 36. Decibel 77.921 86.628 8.707 84.137 6.216 37. 4EVER49 Radio 63.848 150.324 86.476 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, E Power, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538, SLAM! en SLAM! extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

