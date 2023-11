Bij de publieke omroepen zijn de zorgen groot nu de PVV de grootste partij is geworden bij de verkiezingen. De PVV wil eigenlijk helemaal af van de publieke omroep. Mogelijk kan de partij regeren of samenwerken in een gedoogconstructie met NSC en VVD. Beide partijen hebben in het verkiezingsprogramma staan te willen snijden in de NPO.

“Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s, dan zien we de druk op de publieke omroep toenemen”, schrijft NPO-voorzitter Frederieke Leeflang op LinkedIn. Ze wijst erop dat de NPO veel mensen bereikt. “Meer dan 83 procent van de Nederlanders kijken en luisteren wekelijks naar onze programma’s.”

Voor rede vatbaar

Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, hoopt dat Geert Wilders ‘voor rede vatbaar is’. “Verkiezingstaal is toch altijd iets anders dan wanneer er beleid moet worden gemaakt. Nederland zonder publieke omroep kan echt niet”, zegt hij in het AD. “Dit is zorgelijk, want je praat wel over duizenden banen die op het spel staan.”

Dominique Weesie, directeur van PowNed, noemt het afschaffen van de gehele publieke omroep ‘niet reëel. “Ik schaar dat onder ietwat verkiezingsretoriek. Je gaat nu coalitiebesprekingen krijgen en dan is het veel water bij de wijn doen. De publieke omroep gaat er niet aan, maar moet zich wel zorgen maken.”

BNNVara heeft riep gistermiddag de medewerkers bijeen. In een interne mailwisseling noemt de omroep de verkiezingsuitslag “een donkere ochtend” en “een bedreiging voor de samenleving”.

‘Geen zorgen’

De enige die zich geen zorgen lijkt te maken is, WNL-baas Bert Huisjes. “Er zijn geen directe zorgen. De vraag wie Nederland kan gaan besturen, moet eerst nog worden beantwoord”, vertelt hij in het AD. “Het optellen van standpunten uit verkiezingsprogramma’s, nu er in de verste verte nog geen kabinet is, is zeer voorbarig.”

Foto: RadioFreak