De VPRO heeft ook volgend jaar zendtijd op NPO 3FM. Dat laat de NPO weten als antwoord op vragen van RadioFreak.nl. Een woordvoerder bevestigt de berichtgeving van de VPRO dat de omroep volgend jaar de huidige zendtijd van ‘3voor12 Radio’ per 2023 kwijtraakt, maar kan niet in detail treden over welke zendtijd de omroep terugkrijgt, behalve dat de omroep zendtijd op 3FM behoudt.

Eerder vandaag liet de NPO al weten dat het zendermanagement nog in gesprek over de plek van Eva Koreman, die eerder voor de VPRO ‘3voor12 Radio’ en ‘Welkom bij de Club!’ presenteerde, binnen de programmering van 3FM.

“NPO en VPRO zijn met elkaar in gesprek over de rol van 3voor12 bij NPO 3FM. Dit gesprek gaat over een optimale samenwerking binnen 3FM en kan raken aan alle uitingsvormen, zoals online, festivalregistraties, maar ook wat je als luisteraar kan horen op de zender”, aldus een woordvoerder van de NPO.

De VPRO liet in zijn berichtgeving gisteren weten het niet eens te zijn met de motivatie van de NPO voor het stoppen van ‘3voor12 Radio’. De VPRO wil niet ingaan op wat die motivatie is en verwijst door de NPO. De NPO wil daar op zijn beurt niet over in detail treden.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM