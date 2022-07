Na Herman Hofman en Joost Schulte moet mogelijk ook Eva Koreman het veld ruimen bij NPO 3FM. In de nieuwe dagprogrammering, die de zender gister bekendmaakte, is Eva niet terug te vinden. Een woordvoerder van de zender laat weten dat 3FM ‘met de VPRO in gesprek is over de rol van Eva de komende tijd’. Naar welk tijdslot dan eventueel gekeken wordt, wil de woordvoerder niet zeggen.

Eva is nu nog elke werkdag tussen 16:00 en 19:00 uur te horen met ‘Welkom bij de Club’, de middagshow die ze tot voor kort samen met Frank van der Lende presenteerde. Dat programma stopt na de zomer. Of er straks nog plek is voor Eva in het weekend van 3FM, is dus niet duidelijk.

Eerder was Eva in de avonduren te horen op 3FM met ‘3voor12 Radio’. Ook presenteerde ze een tijdlang het lunchprogramma op de jongerenzender. Eva maakte zeven jaar geleden, in 2015, de overstap van Qmusic naar 3FM.

Foto: Michel Schnater | BNN