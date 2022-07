Marieke Elsinga vertrekt bij RTL Boulevard. De Qmusic-dj zegt zich de komende tijd op andere programma’s te willen richten bij RTL. “Daarnaast doe ik ook de ochtendshow bij Qmusic”, zei Marieke vanavond in de tv-uitzending.

Marieke is naast RTL Boulevard onder meer ook te zien in I Can See Your Voice en een nieuwe show Goud Maar Fout. Door haar vertrek bij RTL Boulevard wil ze in nog meer RTL-programma’s haar opwachting maken.

“Dit was mijn allerlaatste RTL Boulevard. Ik heb besloten om te stoppen”, vertelde Marieke vanavond in de uitzending. “Ik maak ook heel graag nog andere programma’s bij RTL. Daarnaast doe ik ook de ochtendshow bij Qmusic. Andere programma’s maken dat komt er niet altijd van. Dus ik ga mijn vleugels uitslaan. (…) Met pijn in mijn hart.”

Eerder dit jaar zat Marieke een paar maanden overwerkt thuis. Of haar besluit om te stoppen met RTL Boulevard daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Ze heeft het showbizzprogramma in totaal vijf jaar gepresenteerd.

