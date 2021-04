PowNed is sinds vandaag officieel aspirant omroep-af. De omroep heeft meer dan 50.000 leden en mag daarmee ook in de periode van 2022 tot en met 2026 in het omroepbestel blijven uitzenden. Volgens PowNed krijgt de omroep nu drie keer zoveel uitzendtijd op radio en tv. De omroep wil op NPO Radio 1, Radio 2 en 3FM in elk geval fors meer programma’s gaan maken.

Radioprogramma’s van PowNed zijn nu veelal ’s nachts te horen, zoals Rick van Velthuysen op Radio 2 of Prem Radhakishun op Radio 1. De omroep heeft op 3FM al een aantal jaar geen eigen programma meer. Hoewel PowNed in 2016 nog riep dat het binnen vijf jaar van radio en tv af wil, zet de omroep nu juist vol in op die kanalen.

Grote ambities

De ambities van PowNed zijn groot, nu de ledendrempel officieel is gehaald. De omroep heeft haar pijlen vooral gericht op NPO Radio 1, waar het in wil zetten op een vast tijdslot op ‘reguliere tijdstippen’, dus niet meer middenin de nacht. “Radio 1 is de enige radiozender waar we ons sterk kunnen profileren en het nieuws van de dag kunnen bespreken”, schrijft de omroep. “We willen inzetten op opinieprogramma‚Äôs, waarmee we echt onze eigen kleur kunnen toevoegen.”

Op muzikaal gebied zegt PowNed vooral meer programma’s op NPO Radio 2 en 3FM te willen maken. “We willen een grotere rol op Radio 2. Ons streven is om een beter tijdslot en meer zendtijd te krijgen”, aldus de omroep, die eerder al aangaf dat het een beter tijdslot wil voor Rick van Velthuysen op Radio 2.

3FM en podcast

Op 3FM wil PowNed een eigen presentator en een vinger in de pap krijgen in de muziekkeuze. “Zodat we de stem van onze achterban een plek kunnen geven op de jongerenzender van Nederland.” De omroep, die een groot bereik heeft op YouTube en Facebook, zegt 3FM te willen helpen met haar digitale kanalen. “Zeker omdat mobiel gebruik van muziek inmiddels de norm is geworden onder onze jonge doelgroep.”

Ook op het gebied van podcast zegt PowNed te investeren. “We willen daar sterk op inzetten, zowel als afgeleide van radioprogramma‚Äôs als stand alone, waar we het nieuws bespreken, ons erover verbazen, uitlachen en er soms tegenaan schoppen met onderscheidende presentatoren.”

PowNed heeft met het nieuwe ledenaantal recht op meer zendtijd, maar de vraag is of ook alle wensen van de omroep vervuld gaan worden. De NPO komt later dit jaar met het intekeningsproces, waarbij omroepen een gooi kunnen doen naar tijdsloten op de publieke radiozenders.

Foto: Hans Tak | PowNed