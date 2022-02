Topcast Media stopt in april met al z’n activiteiten. De producent van podcasts als ‘Partners in crime’, ‘Dit was de radio’ en ‘Hannelore in je oren’ ziet vanuit commercieel oogpunt “onvoldoende aanknopingspunten” om zijn “ambitieuze podcastdoelstellingen” te realiseren.

“Ruim twee jaar geleden begonnen we Topcast Media en ik ben trots en dankbaar voor wat we hebben neergezet”, zegt managing director Freek Heinen. “In een zich nog vormende en snel veranderende markt hebben we iets nieuws neergezet en onze stempel weten te drukken. We hebben echter de balans opgemaakt en helaas moeten concluderen dat voor ons de business case te onvoorspelbaar is om echt duurzaam door te blijven groeien. Vandaar dat wij uiteindelijk het besluit hebben genomen om onze activiteiten te gaan staken.”

Volgens Topcast Media ontstond het idee voor een Nederlands podcastlabel eind 2019. “Stoppen is niet sexy, ook niet leuk. Wel biedt het persoonlijk de ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe ideeën. Voor nu, iedereen onwijs bedankt die onderdeel was van deze mooie reis samen!”

Wat er met de podcasts gaat gebeuren is niet gezegd.