Talpa Network laat ‘enkele partijen van buiten’ onderzoek doen naar de eigen bedrijfscultuur. “We laten een soort nulmeting van onze cultuur doen”, zei Talpa-baas Paul Römer in de Tweede Kamer tijdens een gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. “We laten onderzoek is wat de cultuurbeleving is en of die overeenkomt met hoe wij vanuit de directie denken dat het gaat”, aldus Römer. “Want daar zit nogal eens verschil tussen”, voegde hij eraan toe, verwijzend naar John de Mol die niet op de hoogte zou zijn geweest van wat er zich bij The Voice of Holland afspeelde.

Op dit moment is het onderzoek al gaande. Verbeterpunten die daaruit komen zullen in een verbeterplan komen te staan. “Dat is niet een dingetje dat je nu even doet omdat het nu in de aandacht staat. Dit heb je niet 1,2,3 opgelost. Dit vraag om permanente aandacht.” Ook van producenten en facilitaire bedrijven is gevraagd wat ze doen om veiligheid op de werkvloer te garanderen.

Onder Talpa Network vallen onder andere Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio en Radio 10. Aan het gesprek met de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer deden ook bazen van RTL en de NPO mee, net als de voorzitter van Nederlandse Content Producenten en mensen van Slachtofferhulp en expertisecentrum Rutgers.

Foto: ANP