Het programma ‘Leuk is Anders’ keert terug op de radio. Het programma van Dolf Jansen was tot 2008 te horen op 3FM en vervangt deze zomer ‘Spijkers met Koppen’ op NPO Radio 2.

De presentator over zijn programma: “Legendarische radio keert terug, uitroepteken. En ik mag daar doorheen praten. Ik verheug me, en dan vooral op de inbreng van de luisteraar: bel me, app me, stuur een briefkaart, schreeuw me toe… Jouw ergernissen, worstelingen, wensen, vragen en ideetjes maken Leuk is Anders.”

Leuk is Anders

In 1999 maakte Dolf voor het eerst ‘Leuk is Anders’ op vrijdagmiddag van 12:00 tot 14:00 uur op 3FM. Hij volgde toen ‘De Steen en Been Show’ van Jack Spijkerman op. In 2008 moest het programma stoppen omdat het niet aan zou sluiten bij 3FM.

Foto: Annemieke van der Togt