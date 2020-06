Edwin Evers is van harte welkom bij Qmusic. Sterker nog, het is een wens van programmadirecteur Dave Minneboo. “Maar dat lijkt me ook een inkoppertje. Toen de luistercijfers een maand geleden binnenkwamen, heb ik hem geappt: ‘Als je nog eens voor de marktleider wil werken..’ Ik geloof dat hij er hartelijk om kon lachen”, vertelt Dave in De Telegraaf.

De opmerking over Evers is niet alleen maar gekscherend bedoeld, benadrukt de programmadirecteur. “Zonder gekheid: natuurlijk moeten we doorinvesteren in de programmering. Dat we nu marktleider zijn, is een kantelpunt. Maar in onze zoektocht ligt de nadruk wel op de lange termijn.”

Hij noemt middag-dj Domien Verschuuren als voorbeeld. “Hij is inmiddels helemaal geland bij de zender. Kai Merckx en Joost Swinkels zijn belangrijke talenten. Als we nieuwe mensen zouden halen, dan moeten die er over vijf jaar nog staan.”

Talpa voorbij

Qmusic is ook in de nieuwe luistercijfers van gisteren ‘aartsrivaal’ Radio 538 voorbij in de doelgroep 20-49 jaar. Vorige maand werd 538 voor het eerst ingehaald in de voor beide zenders belangrijke doelgroep.

“Talpa Radio heeft op dit moment niet zoveel om zich op de borst te kloppen”, vertelt Dave. “John de Mol zei altijd: ‘Het kan niet zo zijn dat we straks het grootste radiobedrijf van Nederland zijn en toch nergens de grootste zijn’. Dat is nu wel het geval, want naar welke categorie je ook kijkt: Qmusic domineert in de leeftijden 10 tot 49 jaar, in 50+ is Radio 2 de grootste.”

Qmusic is weliswaar koploper in de doelgroep 20-49 jaar, maar in de algemene doelgroep 10+ moet het station Talpa-zenders Radio 538 en Radio 10 voor zich dulden. Ten opzichte van de vorige meetperiode, winnen beide Talpa-stations in die doelgroep iets aan marktaandeel, terwijl Qmusic stabiel blijft.

Foto: Qmusic