Precies twee jaar geleden verdween Manuëla Kemp plotseling van NPO Radio 5, waar ze samen met Henkjan Smits een avondprogramma maakte tussen 18:00 en 20:00 uur. Manuëla bleek ernstige gezondheidsklachten te hebben, maar nu gaat het beter met haar. “Als je steeds fysieke klachten hebt, werkt dat ook mentaal door. Depressief is een groot woord, maar ik werd er niet vrolijker van. Nu ben ik op de terugweg en krijg ik weer overal zin in”, vertelt ze in de Varagids.

Het plotselinge vertrek van Manuëla op Radio 5, waar ze in haar laatste uitzending met dubbele tong was te horen, zorgde bij luisteraars voor veel vraagtekens. Pas een paar maanden later vertelde de Radio 5-presentatrice wat er aan de hand was. “Ik ben eerst ziek geweest en ik had ook echt wat tijd voor mezelf nodig. In goed overleg met Omroep MAX heb ik besloten om die rust en tijd voor mezelf nog voort te zetten en niet meer terug te keren bij dit programma”, vertelde ze.

‘Je rent jezelf voorbij’

40 jaar werken in de media had z’n tol geëist, stelt Manuëla nu in gesprek met de Varagids. “Tijdens 40 jaar werken ren je jezelf voorbij. Dan heb je het zo druk dat je het niet in de gaten hebt dat het niet zo lekker met je gaat. Ik ben vorig jaar helemaal door de mangel gegaan en heb mezelf compleet laten nakijken. Toen heb ik besloten zaken anders aan te pakken, het rustiger aan te doen.”

Het programma van Manuëla en Henkjan op Radio 5 stopte eind 2022.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX