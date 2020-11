Chris Bergström, de sidekick van Wietze de Jager op Radio 538, baalt dat hij bij de RadioFreak Awards dit jaar heeft verloren van Caroline Brouwer. Chris was dit jaar voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de prijs voor Beste Sidekick, maar won hem opnieuw niet.

Vorig jaar won Jeroen Kijk in de Vegte de prijs. “Daar wil ik met heel veel plezier van verliezen, want ik vind ook niet eens dat ik in dat rijtje hoor”, zegt Chris daarover in Man Man Man Podcast, die hij maakt samen Bas Louissen en Domien Verschuuren.

Dit jaar waren, naast de 538-sidekick, ook Rick Romijn van Veronica Inside en Caroline Brouwer van Rob Stenders genomineerd. “Ik had het Rick heel erg gegund en ik had het ook zeker begrepen als hij had gewonnen ten opzichte van mij. Maar ik snap ook als je al zo lang in het wereldje zit, dat het leuk is om een nieuwe lichting iets te laten winnen, als het zo zou werken”, vertelt Chris.

Dat Caroline Brouwer de prijs uiteindelijk won, dat vond hij naar eigen zeggen echter wel ‘heel kut’. “Dan verlies ik liever van Rick Romijn, daar kijk ik tegen op, die vind ik echt goed. Ik vind Caroline niet echt een hele goede sidekick. Ik vind niet dat zij Rob per se aanvult of versterkt. Ik vind Rob heel leuk en ik vind haar prima, maar ik kijk niet tegen haar op.”

Zijn podcastcollega Bas vraagt hem vervolgens: “Vind je haar echt prima of vind je haar gewoon slecht?” Hierop antwoordt Chris: “Daarvoor luister ik er niet vaak genoeg naar, maar ik vind het niet heel hoogstaand. Ik vind het raar dat ze überhaupt genomineerd was, laat ik het zo zeggen.”

Caroline, Chris en Rick zijn genomineerd door de zendermanagers van de landelijke radiostations. Op die manier worden alle nominaties voor de RadioFreak Awards vastgesteld. De lezers van RadioFreak.nl bepalen vervolgens de winnaar door te stemmen.

Foto: Radio 538