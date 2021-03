Op de radio zijn de verkiezingen uitgebreid te volgen. De publieke en commerciële nieuwszender NPO Radio 1 en BNR pakken uit.

De NOS strijkt neer in de Thorbecke-zaal in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Vanaf 20:30 uur praten Lara Rense en Tijs van den Brink de luisteraar bij. Vanaf 21:00 uur is er veel aandacht voor de exitpoll en daarna volgen de uitslagen.

Voor de politieke duiding zit Xander van der Wulp aan tafel. De ontwikkelingen worden besproken met gasten, er wordt geschakeld met verslaggevers in het land en uiteraard wordt de politieke partijen gevraagd om te reageren op de uitslagen.

BNR

BNR begint om 20:00 uur met analyses en uitslagen, gepresenteerd door Roos Abelman en Donatello Piras. De politieke verslaggevers Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen zorgen voor de duiding. Geert Jan Hahn praat luisteraars bij over de uitslagen.

Foto: Flickr / Elger van der Wel