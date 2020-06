Omroepmedewerkers van onder meer BNNVARA, KRO-NCRV, EO en NTR zijn de tijdelijke contracten spuugzat. Ze hebben een open brief geschreven aan NPO-directeur Shula Rijxman, waarin ze vragen om een gesprek. “De NPO en de omroepbazen lijken personeel te beschouwen als een noodzakelijk kwaad. Wij zijn hier om je te

vertellen: wij zijn een noodzakelijk goed”, stellen de briefschrijvers.

Uit een enquête van FNV Media & Cultuur bleek onlangs al dat medewerkers van de publieke omroep, waar ook NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 onder vallen, de tijdelijke contracten beu zijn. 85% van de ondervraagde mediamakers vindt dat de werkgever te veel met tijdelijke contracten werkt.

Meer vaste contracten

In de open brief (.pdf) aan Rijxman vragen de omroepmedewerkers aandacht voor hun situatie. “Al jaren horen en lezen we dat in de maatschappij een beweging is ingezet naar meer vaste contracten. Bij de publieke omroep is dit zeer zeker niet het geval. Velen van ons hoppen vijf, tien, vijftien jaar en soms zelfs langer van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Dat zijn we zat, en niet zo’n beetje ook.”

Een vast contract krijgen is volgens veel omroepmedewerkers verworden tot ‘een natte droom’. “Je vier jaar met volle inzet en toewijding storten op het maken van mooie radio of televisie, om daarna te mogen vertrekken met het gevoel ‘voor jou tien anderen’.” Tot er zes maanden plus één dag voorbij zijn en je weer tot vier contracten lang ‘mag’ terugkomen en elk jaar weer kluivend op je nagels hoopt op nog een jaar.”

Kastje naar de muur

De publieke omroep-medewerkers worden van het kastje naar de muur gestuurd als ze vragen om meer vaste contracten, zo stellen ze. “De politiek verwijst ons naar de omroepbazen, de omroepbazen verwijzen ons naar de NPO en wanneer we daar aankloppen voor een gesprek met jou, tot twee keer toe, krijgen we nul op het rekest en mogen we weer terug naar de omroepbazen.”

Rijxman heeft al laten weten een gesprek nu ongepast te vinden vanwege de nog lopende cao-onderhandelingen. “Wij hebben de FNV laten weten het niet wenselijk te vinden om tussentijds met één bond het gesprek aan te gaan over één van de onderwerpen uit die cao. Bij deze gelegenheid wil ik wel graag de hoop uitspreken, dat er nu snel een nieuwe cao tot stand komt”, aldus Rijxman.

