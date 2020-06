Radio Tour de France is in de zomer altijd op NPO Radio 1 te horen. Door de Coronacrisis is de start van de ‘Tour de France’ verschoven naar 29 augustus. Momenteel is nog onduidelijk of verslaggevers Gio Lippens en Sebastiaan Timmerman met de Tourkaravaan mee mogen.

Dit zeiden de twee winnaars van de RadioFreak Awards gisteren in De Perstribune. Gio: “We weten nog niet of we naar Frankrijk mogen. De organisatie is nog aan het bestuderen wat er met de Tour-bubbel gaat gebeuren. Pas dan weten we of we het gaan doen zoals we altijd doen of dat we in Nederland blijven.”

Sebastiaan Timmerman zit al enkele jaren achterop de motor in de koers. Daarvoor deed Gio Lippens dat, maar die doet tegenwoordig het commentaar vanaf de finish. Het programma Radio Tour de France bestaat dit jaar 50 jaar.

Foto: NOS