De NPO wilde in 2018 stoppen met het lunchprogramma van Gijs Staverman op NPO Radio 2. “Dat was een kloteperiode, dat was echt geen fijne periode”, blikt Gijs nu terug in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’. “Het tijdslot kwam weer ter beschikking, daar gingen meerdere omroepen op inschrijven. Maar ik kon geen enkel argument vinden waarom mijn programma zou moeten verdwijnen. Ik snapte het ook niet.”

De maanden dat de toekomst van ‘Gijs 2.0’ aan een zijden draadje leek te hangen, waren volgens Gijs heel lastig. “Ik was daar helemaal niet blij en gelukkig mee. Ik heb gebeden, gehoopt dat het goed zou komen. Ik had ook het idee dat het goed kwam. Zelfs toen mijn directeur Dave Kentie belde en zei: ‘het zit er gewoon niet in, het gaat gewoon niet gebeuren’. En toen kwam het toch goed.”

Uiteindelijk kreeg Gijs toch groen licht om door te gaan met het lunchprogramma, al werd het budget van het programma wel bijna gehalveerd. “Wat nou precies het omslagpunt is geweest, ik heb geen flauw idee”, zegt Gijs. “Maar ik was heel erg blij mee. Ik ben nog lang niet klaar met ‘Gijs 2.0′, ik heb het ongelooflijk naar m’n zin.”

Gesprekken over ochtendshow

Gijs presenteert het lunchprogramma tussen 12:00 en 14:00 uur sinds begin 2014, destijds als opvolger van Frits Spits. “Ik heb toen de eerste weken twee weken m’n twitter en de SMS-box van Radio 2 niet gelezen”, blikt Gijs terug. “Ik heb nooit het idee gehad om Frits op te volgen; ik mocht zijn tijd invullen. Maar het waren wel grote schoenen om te vullen, ja.”

De Radio 2-jock praatte in 2018 ook over de opties om de ochtendshow over te nemen van Gerard Ekdom, die naar Radio 10 vertrok. “De ochtend is een heel bijzondere plek. Dat had ik wel heel spannend gevonden. Maar nee, ik ben al 50, heb een gezin en dan moet ik elke dag om vier uur m’n bed uit. Als ik 30 was geweest, had ik daar misschien nog wel tien jaar m’n tanden in willen zetten. Ik heb erover gesproken, maar als je niet volwaardig ‘ja’ op alle antwoorden kunt geven, dan moet je het niet doen.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2