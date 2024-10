De NPO steunt het plan van minister Bruins (Cultuur) om wettelijk vast te leggen hoeveel jaar omroepbestuurders maximaal kunnen blijven zitten. Eerder hebben meerdere commissies die onderzoek hebben gedaan naar de publieke omroep dit al geadviseerd.

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang zegt tegen persbureau ANP: “Bij de NPO gelden al maximale zittingstermijnen voor bestuurders. Als NPO onderschrijven we dat er ook bij omroepen maximale zittingstermijnen voor bestuurders komen. Binnen de publieke omroep is dit besproken tussen de bestuurders en geconcludeerd dat de omroepen hiernaar streven. We hebben dit ook opgenomen in ons overkoepelende Plan van aanpak.”

Hoelang een omroepbestuurder uiteindelijk aan mag blijven als dit plan wordt doorgevoerd, is nog niet duidelijk. Minister Bruins overweegt om een maximum van twee zittingstermijn van vier of vijf jaar in te voeren.

Jan Slagter en Domique Weesie

Jan Slagter is inmiddels bijna 20 jaar voorzitter van Omroep MAX, veel langer dan de maximale periode die mogelijk wettelijk wordt ingevoerd. Hij is daarom geen voorstander van het plan, laat hij weten aan het ANP.

Domique Weesie van PowNed, die inmiddels 15 jaar voorzitter van de omroep is, is juist wel enthousiast over het voorstel. Hij zegt tegen het persbureau: “Wij van PowNed kunnen dit alleen maar toejuichen. Als het gaat om mijzelf, heb ik bijvoorbeeld al kenbaar gemaakt dat ik deze club nog aan nieuwe concessie wil helpen, maar dat ik dan bestuurder-af ben.”



Foto: RadioFreak