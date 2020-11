De NPO schrapt de komende jaren meer dan de helft van haar themakanalen. 3FM Alternative, FunX Slow Jamz, FunX Dance en Radio 4 Concerten verdwijnen, zo staat in het Concessiebeleidplan 2022-2026 van de NPO. De publieke omroep zegt meer te willen inzetten op haar hoofdkanalen.

Met de themakanalen, die zowel online als via DAB+ te beluisteren zijn, richt de NPO zich vooral op de jongere doelgroep. Maar juist het luistergedrag van die doelgroep is volgens de NPO veranderd: van lineaire radio naar on demand audio. “Het bereik van de kanalen onder de jongere doelgroepen is relatief laag en het toegevoegd bereik is gering.”

Voor het themakanaal Radio 4 Concerten gaat die redenering minder op, al stelt de NPO dat ook de doelgroep van Radio 4 steeds vaker de weg naar online, on demand afspeellijsten vindt. NPO: “Daardoor is er minder behoefte aan een lineair kanaal dat doorlopend klassieke concerten uitzendt, zonder enige vorm van presentatie tussen de registraties door.”

Nog drie subkanalen

Door het terugbrengen van het aantal subkanalen voor jongeren, moet er een sterkere focus ontstaan op de hoofdkanalen die zich richten op het jongere publiek: 3FM en FunX. “Hiermee kunnen we ons audio-aanbod voor jongeren een kwaliteitsimpuls geven.”

Naast de zes hoofdkanalen van de NPO (Radio 1 t/m Radio 5 en FunX) blijven er straks drie themakanalen over. Dat zijn Radio 2 Soul & Jazz, SterrenNL en 3FM KX. Per wanneer de andere themakanalen worden opgeheven, is nog niet duidelijk. De NPO moet daar eerst toestemming voor krijgen.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO