3FM maakte in de hoogtijdagen onbekende bands groot, waarna commerciële stations ook hun muziek gingen draaien. Nu de jongerenzender flink aan marktaandeel heeft ingeboet is het groot maken van bands lastiger, stelt Qmusic. “3FM is Kensington en Chef’Special gaan draaien, voordat wij eraan begonnen. Eigenlijk is niemand er bij gebaat dat een zender als 3FM zo klein is geworden en dus die impact niet meer heeft”, zegt Rob Ester, music director van Qmusic, in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’.

Rob wijst erop dat 3FM ook buitenlandse acts op de kaart heeft gezet. “Zoals Mumford & Sons en Kings of Leon, die echt in die tijd de cross-over maakten naar Qmusic en Radio 538. Nu gebeurt dat minder. Terwijl het wel een muziekgenre is dat bij ons past.”

Volgens Rob is het voor een zender als Q lastiger om dé (nieuwe) krenten eruit te halen. “Want uiteindelijk zijn er geen tien Kensingtons; er is er maar eentje. Een zender als 3FM heeft veel meer die ruimte. Zij hebben ook negen anders rockbandjes geprobeerd, die we nu allemaal zijn vergeten. Wij kunnen niet alles uitproberen, wij moeten veel meer aan ons marktaandeel denken.”

15 jaar Qmusic

Waar 3FM de afgelopen jaren het marktaandeel sterk zag dalen, klommen de cijfers van Qmusic juist omhoog, waarbij dit jaar records in het vijftienjarig bestaan zijn verbroken. Rob Ester was vanaf dag één betrokken bij het station.

In de podcast geeft hij toe dat hij aanvankelijk niet stond te springen om ‘Het Foute Uur’. “Leuk om een keer een gek liedje te draaien, maar iedere dag een uur lang foute muziek, hoe haal je het in je hoofd?”, dacht ik. “We hebben er destijds echt wel goede gesprekken over gehad. Maar we hadden al heel snel door: dit is gewoon leuk, dit werkt heel goed. Het is de Top 2000 zonder chagrijn.”

Ook met ‘Het Geluid’ weet Qmusic nog altijd veel luisteraars te trekken. “Voor de duidelijkheid: de dj’s weten echt niet wat het geluid is. Binnen Qmusic zijn er stuk of vijf mensen die het weten”, aldus Rob.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM