Shula Rijxman (D66) stapt per direct op als wethouder in Amsterdam. In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze dat ze ’te vaak onderwerp is van gesprek’. Van 2016 tot eind 2021 was ze bestuursvoorzitter van de NPO. Dat is de hoogste functie binnen de publieke omroep, waarmee ze ook deels verantwoordelijk was voor de publieke radiozenders.

Shula schrijft dat het wethouderschap minder goed bij haar past dan ze van tevoren had gedacht. “Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken”, aldus de D66-politica. “Er is onvoldoende ruimte om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn.”

Onder vuur

Ze had moeite met de vergaderorde in de gemeenteraad, en moest veel varen op aanwijzingen van ambtenaren. Daarnaast lag ze de afgelopen maanden ook meermaals onder vuur vanwege kwesties uit haar verleden bij de NPO. Zo meldde ze niet dat ze in 2017 met de toenmalig staatssecretaris van Media op vakantie was geweest. Ook bleek ze een privérelatie te hebben met de hoogste ambtenaar op het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat over de financiering van de publieke omroep gaat.

De nieuwe bestuursvoorzitter van de NPO, Frederique Leeflang, concludeerde daarop dat Shula mogelijk de gedragscode voor bestuurders van de NPO heeft geschonden.

