De NOS heeft vorig jaar bijna een miljoen euro minder aan NPO Radio 1 besteed. De oorzaak daarvan moet volgens een woordvoerder gezocht worden in de coronacrisis. “De daling wordt met name veroorzaakt door de reisbeperkingen van en voor buitenlandse correspondenten en door minder sportevenementen, beide als gevolg van corona.”

Op Radio 1 is NOS de hofleverancier van het aantal radioprogramma’s. Ook verzorgt de omroep de nieuwsbulletins op de nieuwszender. Al met al kostte dat over 2020 een ruime 16,3 miljoen euro. Dat is een verschil van ruim negen ton ten opzichte van 2019, toen er 17,2 miljoen euro aan Radio 1 werd besteed.

Andere publieke zenders

Bij de andere publieke radiozenders – NPO Radio 2 t/m NPO Radio 5 – verzorgt de NOS ook de nieuwsbulletins. Daar bleven de kosten volgens de omroep nagenoeg gelijk. Bij NPO Radio 4 en 5 werd er wel wat gesneden in het budget: van Radio 4 werd tweeduizend euro afgesnoept, bij Radio 5 ging het om 21.000 euro.

Bij 3FM valt een kostenstijging van 126.000 euro op, maar volgens de NOS-woordvoerder is er geen sprake van hogere kosten. “Voor Radio 2 en 3 zijn de kosten hoger, omdat in 2020 de verdeling van de financiering van deze platforms door NPO en NOS is aangepast. Als gevolg van de hiervoor gehanteerde verdeelsleutels worden hierdoor ook de toegerekende kosten hoger. Per saldo is er dus geen sprake van hogere kosten.”

Kosten radio voor NOS in 2020

Zender Kosten 2020 Kosten 2019 Verschil NPO Radio 1 16.353.000 euro 17.263.000 euro -910.000 euro NPO Radio 2* 673.000 euro 606.000 euro 67.000 euro NPO 3FM* 3.968.000 euro 3.842.000 euro 126.000 euro NPO Radio 4 301.000 euro 303.000 euro -2.000 euro NPO Radio 5 627.000 euro 606.000 euro 21.000 euro

Foto: NOS | Stefan Heijdendael