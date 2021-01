(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Noorwegen is zonder twijfel één van de mooiste landen ter wereld. Toch zal de traditionele radioluisteraar niet zo snel naar het Scandinavische land reizen. In Noorwegen kun je namelijk niet meer naar de FM zenders luisteren.

Dit komt doordat in 2017 gekozen is om de FM radio in delen van het land al stop te zetten. De regering heeft het sluitingsproces van deze zenders in hetzelfde jaar helemaal volbracht. Hierdoor is Noorwegen het allereerste land ter wereld geworden waar je niet meer naar de traditionele FM zenders kunt luisteren.

DAB

Nadat de FM radio is stopgezet in Noorwegen is het overgestapt naar digitale radio. Dit wordt ook wel DAB genoemd. Hiervoor had de regering een aantal redenen. De digitale optie biedt namelijk onder andere meer kanalen. Daarnaast is de audiokwaliteit van de digitale audio ook beter dan die van de FM radio. Het biedt bovendien besparingen voor de omroepen, dus ook de zenders profiteren zonder twijfel van de overstap naar DAB.

Landschap

De regering zei het volgende in een verklaring over de overstap van FM radio naar DAB radio: “De belangrijkste reden dat Noorwegen het allereerste land ter wereld is dat deze stap maakt komt door het landschap van ons land. We hebben hier te maken met hoge bergen, diepe fjorden en verspreide gemeenschappen.

Dit zorgt ervoor dat het voor ons bijzonder duur is om de Noorse FM netwerken te exploiteren. Dit is al helemaal het geval als je onze kosten gaat vergelijken met de kosten van andere landen die een landschap hebben die beter geschikt is voor FM radio.” Nederland is zonder twijfel een voorbeeld van zo’n land.

Grote besparing

De Noorse regering schat bovendien in dat de radiostations meer dan 200 miljoen kronen per jaar zullen besparen door FM radio te besparen. Dit is omgerekend meer dan 20 miljoen euro. Dit kan vervolgens gebruikt worden om verder te investeren in radio-inhoud.

Daarnaast verwachtte het kabinet van Noorwegen niet dat de banen direct beïnvloed werden door de uitschakeling van de FM zenders. Dit is het geval aangezien de stations direct konden overschakelen naar de uitzendingen via DAB. Zeer kleine zenders konden trouwens nog wel blijven uitzenden om de FM frequenties, hiervoor is een speciale uitzondering gemaakt in de regelgeving.

Andere landen

Alhoewel Noorwegen het allereerste land is geweest dat de FM radio heeft stopgezet, is de kans groot dat dit niet het enigste land zal blijven. Andere landen letten namelijk goed op het succes van de overstap in Noorwegen. Een voorbeeld hiervan is het Verenigd Koninkrijk, wat ook twijfelt of het afscheid moet nemen van FM om vervolgens digitale radio een intrede te laten maken. In Noorwegen was er trouwens wel kritiek op de beslissing van de regering, onder andere doordat de inwoners speciale DAB radio’s moesten kopen.

