Moeten Talpa Network, BNR, RadioCorp en andere commerciële radiostations opnieuw bieden op hun FM-frequenties? Dat wordt duidelijk op dinsdag 13 december, als het College Het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak doet in het hoger beroep over de veiling van de FM-frequenties. Als de rechter de radiozenders in het ongelijk stelt, worden de commerciële FM-frequenties volgend jaar definitief opnieuw geveild.

Talpa, RadioCorp en BNR zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in Rotterdam. De rechter stelde eerder dit jaar dat de commerciële FM-frequenties niet verlengd, maar opnieuw geveild moeten worden. Daarmee werd KINK, die de rechtspraak had aangespannen, in het gelijk gesteld.

Als het College van Beroep de radiozenders wél in het gelijk stelt, gaat de veiling van de FM-frequenties volgend jaar niet door. Mochten de zenders in het ongelijk worden gesteld, dan gaan alle commerciële FM-frequenties in 2023 onder de veilinghamer.

Dat heeft mogelijk grote gevolgen voor een aantal radiostations, die dan hun FM-frequentie kunnen kwijtraken. Zo ‘azen’ onder meer KINK en DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic, op een eigen FM-pakket.