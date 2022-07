De FM-frequenties voor de landelijke commerciële radiozenders moeten opnieuw geveild worden, zo heeft de rechtbank in Rotterdam vorige week bepaald. Sublime trekt van alle commerciële zenders relatief gezien de meeste luisteraars via de FM. En dat terwijl de zender geen volledig dekkend FM-netwerk in Nederland heeft. Ook BNR Nieuwsradio, Radio Veronica en Sky Radio trekken veel luisteraars via de FM.

Via een index van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) is te zien hoe hoog het marktaandeel van de commerciële radiozenders is binnen de FM. Hoe hoger boven de 100 die index ligt, hoe meer luisteraars via de FM naar het station luisteren. Adformatie zocht van negen commerciële stations de index uit. Daaruit blijkt dat Radio 10 de enige zender in het rijtje is die minder afhankelijk is van de FM-frequentie; de index ligt onder de 100.

De FM-frequenties moeten voor 1 september 2023 opnieuw geveild worden. Onduidelijk is of er strengere regels komen, bijvoorbeeld of één mediabedrijf straks nog maximaal drie FM-pakketten mag hebben. Dat zou betekenen dat Talpa Network de FM-frequenties van één van de vier zenders zou kwijtraken.

FM-index commerciële stations

Radiostation Index Sublime 133,3 BNR Nieuwsradio 114,3 Veronica 112,5 Sky Radio 109,9 Slam 105,3 Qmusic 104,6 Radio 538 102,3 100% NL 100,0 Radio 10 92,9

Foto: ANP