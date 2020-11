De nieuwe cao voor de publieke omroep, zowel landelijk als regionaal, is een feit. Omroeppersoneel gaat er in twee jaar tijd vijf procent in loon op vooruit. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 36 maanden, van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021.

De structurele loonsverhoging wordt in drie stappen doorgevoerd. Deze maand krijgen de medewerkers een nabetaling. Eerst is er een loonsverhoging van 2,6 procent vanaf 1 januari 2020. Per 1 juli 2020 geldt een verhoging van 1 procent. Beide verhogingen worden met terugwerkende kracht verwerkt. Op 1 april 2021 worden de salarissen vervolgens met 1,4 procent verhoogd.

Alle nieuwe cao-afspraken zijn ook te raadplegen in dit document.