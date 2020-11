“Ik denk dat het voor 538 misschien wel goed is geweest”, zegt Rick Romijn over het stoppen van de ochtendshow ‘Evers Staat Op’, eind 2018. “Maar misschien hadden we nog wel één of twee jaar door moeten gaan. Toen we stopten was ik 45 jaar, Edwin was halverwege de veertig en Niels 41-42 jaar. De connectie met de luisteraar van 538 werd wel steeds minder. Iemand van 17 zit natuurlijk niet meer te wachten op dat gelul van die ouwe gasten”, zegt Rick, jarenlang sidekick van Edwin, in de podcast ‘De Broadcast’.

Edwin Evers stopte kondigde in maart 2018 aan dat hij het einde van dat jaar zou stoppen met zijn populaire ochtendshow op Radio 538. “Die laatste negen maanden zijn voorbij gevlogen. We maakten echt verschrikkelijk goede radio toentertijd”, aldus Rick. “We zaten niet meer op de items, maar het klopte van alle kanten. We haalden ook bizarre marktaandelen, de laatste anderhalf jaar hebben we alleen maar records gebroken. Het is toch magisch als je na achttien jaar nog steeds populair bent.”

Evers wilde volgens Rick stoppen op het hoogtepunt. “Maar weet je wel of dit het hoogtepunt is? Dat weten we niet. Dat dachten we misschien in 2015 ook al, maar het werd nog steeds beter. Aan de andere kant: we zijn gestopt op het hoogtepunt. Het is beter dat ze zeggen: ‘daar gaat ‘ie’, dan dat ze zeggen: ‘daar gaan die ouwe gasten'”.

Ochtendshow op Sky Radio

Na het vertrek van Evers, pleitte Rick om samen met Tim Klijn en Niels van Baarlen de ochtendshow op Sky Radio te gaan maken. “Ik denk dat een aantal luisteraars van Evers zich misschien niet konden vinden bij Frank en die konden dan naadloos overstappen op Sky”, zegt Rick. “Dan heeft Sky niet meer het probleem in de ochtend en kunnen ze daar ook gaan bouwen aan een hoger marktaandeel in de ochtend.”

Een week later werd geopperd om niet Tim Klijn, maar Wietze de Jager in de ochtend van Sky te zetten. “Briljant vond ik dat, tegenover Mattie”, zegt Rick. “Het is allemaal doorgerekend en het zag er heel goed uit. Ze waren alleen bang dat Sky Radio te veel zou gaan pakken van Radio 538, dat marktleider moest blijven.”

Foto: Radio Veronica