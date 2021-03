De Nederlandse radiozenders en het Ministerie van Economische Zaken starten een nieuwe campagne om de bekendheid van DAB+ te vergroten. Met de boodschap ‘FM wordt DAB+. Ben jij al om?’ worden luisteraars aangespoord om via de digitale ether naar radio te luisteren.

Overigens is er nog geen datum waarop de FM zal worden uitgeschakeld. “Zodra het aantal luisteraars via analoge FM is afgenomen tot 30% van de Nederlandse bevolking, zullen partijen in onderling overleg een datum vaststellen waarop FM wordt afgeschakeld”, aldus Digital Radio NL, waarin de radiozenders en het ministerie samenwerken.

Het is de derde campagne die wordt gevoerd om de overgang naar DAB+ te bevorderen. Eerdere slogans waren ‘Let’s get digital’ en ‘DAB+, het nieuwe geluid van radio.’

Overgang is traag

Toch gaat de overgang naar DAB+ traag. Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 16 procent van de Nederlanders een radio heeft die geschikt is voor DAB+. Volgens Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) ligt dat aantal iets hoger, op 24 procent.

Gemiddeld over 2020 werd 11,2 procent via DAB+ geluisterd en 24,6 procent via internet. Een meerderheid luistert nog altijd via FM of de kabel, al nam dat wel licht af.

2,5 miljoen auto’s

Inmiddels zijn bijna 2,5 miljoen DAB+ radio’s (inclusief radio’s in auto’s) verkocht en 72 procent van de nieuw verkochte auto’s had ook DAB+ aan boord. Sinds 20 december 2020 is de Europese richtlijn van kracht dat alle nieuw verkochte auto’s standaard zijn voorzien van digitale radio DAB+.

Paul Römer, voorzitter van de Stuurgroep Digital Radio NL en radiodirecteur bij Talpa Network: “Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende 5 tot 8 jaar steeds meer luisteraars via digitale devices naar de radio gaan luisteren. Met deze nieuwe campagne die door alle stations wordt uitgezonden, maken we mensen hier steeds meer bewust van.”