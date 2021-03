Radio 10 heeft vanochtend om 7:00 uur het startschot gegeven voor de ’80’s Top 810′. Het radiostation draait tot vrijdagmiddag de beste platen uit de jaren tachtig ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars. Voor het tweede jaar op rij is ‘Take On Me’ van A-ha de populairste eighties-klassieker.

De stembussen voor de 80’s-lijst werden eerder deze maand geopend door demissionair premier Mark Rutte, die zelf overigens voor ‘When The Lady Smiles’ van Golden Earring koos. “De 80’s Top 810 is weer een mooie afwisselende lijst geworden. Dat de muziek uit dit decennium nog steeds ontzettend populair is, blijkt wel uit de duizenden stemmen die zijn binnengekomen”, zegt Radio 10-dj Gerard Ekdom.

De ’80’s Top 810′ is tot en met aankomende vrijdag tussen 06:00 uur en 24:00 uur te horen op Radio 10. De ontknoping is op vrijdag rond 16:00 uur.

Top 10

1. A-ha – Take On Me

2. Golden Earring – When The Lady Smiles

3. Toto – Africa

4. Prince – Purple Rain

5. George Michael – Careless Whisper

6. Queen – Who Wants To Live Forever

7. Phil Collins – In The Air Tonight

8. Michael Jackson – Billie Jean

9. ABBA – The Winner Takes It All

10. Madonna – Like A Prayer

