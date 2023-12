Lokale omroepen kunnen vanaf dinsdag 12 december tot en met 6 februari een lokale DAB+ frequentie aanvragen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. Er zijn al lokale omroepen die een tijdelijke vergunning hebben. Die lopen eind augustus 2024 af.

Voor lokale digitale radio is een DAB+-laag gecreëerd (laag 6) die bestaat uit 57 lokale allotments (gebieden). Deze laag 6 is bedoeld voor zowel lokale publieke als commerciële omroepen. “Om zoveel mogelijk partijen toe te kunnen laten in deze laag, is voor maximaal achttien vergunningen gekozen per allotment”, schrijft de minister. “Bij volledige bezetting en een onderling evenredige verdeling, is de maximale bitrate 64 kb/s per vergunning. Indien in een allotment echter minder dan achttien vergunningen worden verleend, is er een hogere bitrate per radioprogramma beschikbaar.”

De lokale publieke omroepen krijgen voorrang, maar moeten zich wel melden. Daarna komt er ook een commerciële verdeling van de digitale frequenties die nog over zijn.