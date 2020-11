Het boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland is vandaag gelanceerd. Het boek is geschreven door Quote-journalist Mark Koster. Hij gaat in het boek op zoek naar het succes dat de familie De Mol heeft. Koster dook daarvoor in de familiegeschiedenis en het persoonlijke archief, en sprak met diverse hoofdrolspelers binnen de familie.

John de Mol is eigenaar van Talpa Network, waar de radiozenders Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica onder vallen. Daarnaast bezit hij onder meer verschillende tv-zenders, waaronder SBS6 en NET5, en is hij eigenaar van het ANP. Talpa benadrukt overigens dat het boek niet vooraf ter inzage is aangeboden.

Het boek van Koster zou eigenlijk al eind vorig jaar gelanceerd worden, maar dat werd een jaar later.

